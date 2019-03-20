الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسحققت الموانئ السعودية التسعة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير لعام 2019م بواقع (1,131,959) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.18%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها (1,066,083) مليون حاوية.وبلغ أعداد الأطنان المناولة خلال نفس الفترة أكثر من (44) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.19%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها (40) مليون طن.ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات والأطنان المناولة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها في مجال فسح الحاويات والبضائع، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:15ت م0131