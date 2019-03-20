سيهات 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسنظمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية أمس ورشة عمل بعنوان " التأسيس النفسي والاجتماعي للأبناء " قدمتها الأخصائية الاجتماعية عقيلة آل حريز، وذلك بمقر الجمعية في مدينة سيهات.وأكدت آل حريز أن التنشئة الاجتماعية للإنسان هي التي تحدد مساره المستقبلي، وطريقة نظرته للحياة إن كانت سلبية أو إيجابية، مضيفة بأن استرشاد المشكلة يدفع بالمختصين للرجوع للأم والأب لمعرفة أسبابها، حيث إن الطفل صفحة بيضاء وأبواه من يقومان بتطبيعه وزرع الصفات التي يرغبان بها، سواء كان ذلك بقصد أم لا.وأشارت الأخصائية الاجتماعية إلى أن التأسيس النفسي والاجتماعي مهم للطفل ليتكيف مع محيطه ووسطه الاجتماعي، ويكتسب إنسانيته وصفات مجتمعه ويتعلم أنماط السلوك والتقاليد، ويحقق نمط السلوك المتوقع، ويشبع حاجاته كفرد، لافتة إلى أن مكونات الضمير ومغذيات القيم هي من أهداف التنشئة الاجتماعية.وأبانت في ختام الورشة بأن تكوين بيئة أسرية صحيحة يكون عن طريق تفعيل التواصل اللفظي بين الوالدين والأبناء، وعقد اجتماعات أسبوعية، وتسليم القيادة لأحد الأبناء لإدارة الاجتماع بطريقة دورية، وإيكال مهمة عمل محضر اجتماع أسبوعي لأحدهم لمتابعة بنود الاجتماع والتكليفات التي تتضمن المشاركة، إلى جانب وضع برنامج ترفيهي، وتوزيع مهمات متنوعة في الإجازات، وزيارة الأهل والأقارب، ومشاركتهم في مناسباتهم الاجتماعية، وعمل مسابقات منزلية كحفظ القرآن، أو بعض الهوايات المحببة.//انتهى//15:29ت م0186