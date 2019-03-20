جيزان 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي رضوان.وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير السنوي للإدارة حول المشروعات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان، مبدياً إعجابه بما تضمنه التقرير, متمنياً للجميع التوفيق في مهام عملهم وما يقدمونه من خدمات لأبناء وبنات المنطقة والمقيمين بها.وأكد سمو أمير منطقة جازان على تفعيل المهارات المهنية والتقنية لدى خريجي المؤسسة كافة، وأهمية استثمار مباني المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة, مشيراً إلى ضرورة العمل على التوطين وتوظيف خريجي المؤسسات والمعاهد.كما جرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وفق الخطط والآليات والبرامج المعتمدة للكليات والمعاهد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان.وعبر المهندس رضوان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات ومن بينها تنفيذ المشاريع المستقبلية للمؤسسة وتذليل الصعوبات التي تواجهها بالتعاون مع إمارة المنطقة والجهات المعنية.// انتهى //15:29ت م0187