الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسقام مجموعة من متدربي كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بمرافقة وإشراف مدير المكتبة بالكلية رياض القحطاني اليوم ، بزيارة لمعرض الرياض الدولي للكتاب صباح اليوم.وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الكلية إلى تعميق ثقافة المعرفة لمتدربيها، وخلال الزيارة قام المتدربون، بإجراء جولة في أنحاء المعرض للاطلاع على محتوياته وما يحتاجون إليه من كتب علمية، وتضمنت الزيارة جولة في العديد من الأجنحة، كما قام العديد من متدربي الكلية باقتناء مجموعة من الكتب القيمة والمفيدة، وعبروا عن سعادتهم بزيارة معرض الرياض للكتاب.// انتهى //15:30ت م0189