مكة المكرمة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسفعل مكتب تعليم بحرة ممثلاً في ابتدائية أسماء بنت النعمان ومتوسطة أم كعب الأنصارية المشروع الوطني للوقاية من المخدرات " نبراس" نفذته المرشدة الصحية طيبة الحربي والمرشدة الطلابية عائشة حدادي بمساندة غالية السفري.واستهدف المشروع الذي تضمن برنامجاً إذاعياً متكاملاً وعرض فيديو من تصميم الطالبات وتوزيع المطويات وإقامة ورش عمل الطالبات بهدف نشر الوعي الوقائي بين الطالبات والتعريف بالأضرار الناجمة عن التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك التوعية بالمشكلات الصحية والاجتماعية والمساهمة في مكافحة التدخين وتعاطي المخدرات علاوة على الإسهام في الحد من انتشار المخدرات ونشر الوعي الوقائي بين الطالبات .// انتهى //15:31ت م0190