أبهـا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات الملتقى الأول لتنمية مهارات سوق العمل لطلاب وطالبات جامعة بيشة " مسارات ", والتي أقيمت على مدى 3 أيام, برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي, وبمشاركة وحضور عدد من القطاعات الحكومية والأهلية وبتفاعل كبير من طلاب وطالبات الجامعة.وشهد الملتقى في يومه الثالث عقد 9 ورش عمل تدريبية بدأت بورشة عن طرق الاستثمار في الثروة الحيوانية قدمها الدكتور عثمان مبارك الشهراني ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تلاها ورشة عن طرق الاستثمار والدعم لمشاريع النحل قدمها المهندس الزراعي مشبب علي ثابت القحطاني من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما أقيمت دورتان تدريبيتان الأولى بعنوان: "انترنت الأشياء - المفاهيم والتطبيقات" ألقاها الدكتور محجوب حماد، فيما قدم الدكتور طلعت رشاد دورة عن مهارات تحليل المشكلات واتخاذ القرارات.في حين عقدت ورشة تدريبية بعنوان: "المترجم وسوق العمل" شاركت فيها الطالبتان روان الشهراني وسارة المعاوي، وعرضت المدربتان شيخة مسلط وعلياء الشمري دورة عن استثمار طاقات الشباب في التنمية المستدامة للوطن، وقدمت المدربة ندى العتيبي دورة بعنوان: "الادخار مفتاحك للحرية المالية" واختتم الملتقى ورشة التدريبية بدورة عن مهارات التنمية المهنية قدمتها الدكتورة هالة فوزي في المبنى الإداري النسائي.يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية بين الجامعة وقطاع الأعمال، وتحديث بيانات ومعلومات الخريجين وقطاعات سوق العمل بما يوفر وسيلة تواصل فاعلة بين الأطراف ذات العلاقة، ورفع درجة التفاعل والتكامل في المجتمع، والمساهمة في تطوير البرامج الأكاديمية، وكذلك توعية الخريجين بفرص التوظيف المختلفة والعمل على تسهيل وتسريع الوصول لتلك الجهات.// انتهى //15:32ت م0191