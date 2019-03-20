تونس 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسقضت قوات الأمن التونسية على ثلاثة عناصر إرهابية في كمين نصبته لمجموعة إرهابية متحصنة بجبال محافظة القصرين وسط غربي البلاد.وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي في تصريحات اليوم، بأنه تم خلال العملية التي نفذت مساء أمس حجز كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى عدد من الصواعق والقنابل اليدوية والمتفجرات والأحزمة الناسفة وأغراض عسكرية أخرى، مشيراً إلى أن عمليات التمشيط لجبال المنطقة ما زالت متواصلة.وكانت مصادر أمنية بالجهة قد كشفت أمس، أن المجموعة الإرهابية المستهدفة تتبع ما يسمى بـ"جند الخلافة"، وشاركت في اغتيال أحد سكان المنطقة .ورجحت المصادر ارتفاع حصيلة الخسائر في صفوف الإرهابيين دون أن تشير إلى أي خسائر في صفوف العناصر الأمنية.// انتهى //15:40ت م0193