سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسانطلقت الدراسة التأسيسية والمتقدمة لقادة الوحدات الكشفية التي تقيمها جامعة الجوف بإشراف جمعية الكشافة العربية السعودية, بحضور وكيل جامعة الجوف الدكتور بدر الزارع, وعميد شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي التي تستمر خمسة أيام متواصلة بواقع 40 ساعة تدريبية تتضمن جانباً نظرياً وآخر عملي خلال الفترة من 12 إلى 16 رجب الموافق 19 إلى 23 مارس في مركز التدريب الكشفي التابع لإدارة التعليم بمنطقة الجوف.وبلغ عدد المشاركين في الدراسة 64 مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات، منهم 19 دارساً من مختلفة مناطق المملكة , بمتابعة 15 قائداً تدريباً.وأكد المشرف العام على الدراسة الدكتور هزاع الفويهي, أهمية هذه الدراسة في تأهيل القادة الكشفيين وتنمية مهاراتهم المتنوعة لقيادة الفرق الكشفية وخدمة الدين والوطن والمجتمع، مبيناً أن هذه الدراسة تأتي ضمن برامج عمادة شؤون الطلاب ممثلاً بنادي الجوالة التي تسعى إلى استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها ونظامها، وتنمية مهارات المتدربين للمساعدة في قيادة الوحدات الكشفية.وقدم الدكتور الفويهي شكره لجمعية الكشافة العربية السعودية وإدارة تعليم الجوف وكذلك لقادة التدريب، على ما يقدمونه من جهود لإنجاح الدراسة وتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها بتعزيز أهمية العمل التطوعي لدى الدارسين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //15:41ت م0194