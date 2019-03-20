الدمام 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسيطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية غدًا، حملة "اعمل بوعي" من خلال مكاتب العمل بالمنطقة لمدة 3 أيام، بهدف زيادة الوعي لدى العاملين في مختلف القطاعات على اختلاف أنشطتها ، والتعرف على حقوقهم وواجباتهم.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل أن الحملة تستهدف أصحاب المؤسسات والمنشآت الكبيرة والصغيرة، وأصحاب العمل، والعمالة المنزلية، والموظفين في القطاع الخاص السعوديين والأجانب، إضافة إلى الخريجين والباحثين عن عمل، مشيرًا إلى أن الحملة تنفذ من خلال 8 مكاتب للعمل على مستوى المنطقة وهي: الأحساء، وبقيق، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، والجبيل، والخفجي، وحفر الباطن ، ووحدتي عمل النعيرية وقرية العليا.بدوره أكد مساعد المدير العام لقطاع العمل في المنطقة الشرقية محمد الأطرش حرص الفرع من خلال المشاركات والفعاليات المختلفة على نشر التوعية بنظام العمل ، وإيصال الرسائل المكثفة والموجهة، مشيرًا إلى أن الحملة التي تنطلق غدًا تنفذ في محافظات المنطقة في المواقع التالية: الدمام في مجمع العثيم، والخبر في الراشد مول، والقطيف في سيتي مول، وراس تنورة في بندة، والجبيل في الجبيل مول، والخفجي في مهرجان كلنا الخفجي، وبقيق في بقيق مول، وحفر الباطن في المكان مول.// انتهى //15:41ت م0195