الدرب 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واستفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم مستشفى الدرب العام، وقف خلالها على سير العمل ومدى توافر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة بالمستشفى.وشملت جولة المحافظ، العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والملاحظة والمختبرات والأشعة والسجلات الطبية وبنك الدم والصيدلية والتنويم والعناية المركزة وحضانات الأطفال حديثي الولادة، التقى خلالها عدداً من المرضى المنومين والمراجعين للمستشفى.وبحث محافظ الدرب مع مدير مستشفى الدرب العام علي بن محمد أبو شقارة ، ومنسوبي المستشفى خلال الزيارة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.كما قام المهندس القحطاني بزيارة ممثلة لمراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الدرب، شملت أقسام المختبرات والصيدليات وعيادات الطب العام والأمراض المزمنة والأسنان، ووقف على آلية العمل وطريقة حجز المواعيد عبر برنامج موعد.وفي نهاية الجولة ثمن محافظ الدرب الجهود التي يبذلها منسوبي المستشفى العام ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظة لخدمة المرضى، متمنياً مواصلة العطاء والارتقاء بالخدمة الطبية بمحافظة الدرب .// انتهى //15:41ت م0196