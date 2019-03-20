الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسلفتت شاشة العرض للمكتبة الإلكترونية الإسلامية , انتباه زوار جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في معرض الرياض للكتاب،2019 ، التي تحمل مؤلفات في جميع أنواع العلوم الإسلامية بأكثر من 30 لغة تشمل كتب للتعريف بالإسلام، وكتب خاصة بالمسلمين الجدد، وكتب لمن أراد التعرف على تعاليم الإسلام.ويتيح الجناح كذلك للزائر، اختيار الكتاب المناسب ونقله إلى جواله مجاناً من خلال "الباركود"، كما يمكنه نقل جميع ما تحتويه المكتبة من خلال باركود آخر يتضمن جميع الكتب.ومن ناحية أخرى تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بتوزيع الكتب العلمية، والكتيبات التوعوية المختلفة في الحج والعمرة، وغير ذلك من المطبوعات التي تحمل في طياتها تعاليم الإسلام الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال، وبلغات مختلفة، كما توزع حقائب تعليمية بلغات مختلفة، تتضمن كتب للتعريف بالإسلام، وكيفية صلاة النبي ونسخة من القرآن الكريم بمختلف اللغات والأحجام.يُذكر أن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأتي في إطار الحرص الكبير والمتواصل من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في خدمة الدعوة إلى الله ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف بكل الوسائل الممكنة والتي منها توزيع المطبوعات.// انتهى //15:44ت م0197