مكة المكرمة في 13 رجب 1440 ه الموافق 2019 مارس 2019 م واسعقدت لجنة التطوير الإداري برئاسة شؤون الحرمين اليوم اجتماعاً برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد بن محمد المنصوري وأعضاء اللجنة .واستعرضت اللجنة مقترح تشكيل لجنة تحضيرية لدراسة الموضوعات قبل عرضها بهدف الارتقاء بمخرجات اللجنة وما يصدر عنها من قرارات , كما نوقشت مهام وصلاحيات لجنة التطوير الإداري واللجنة التحضيرية واستعراض آلية العمل واتخاذ القرار المعمول بها.// انتهى //15:44ت م0198