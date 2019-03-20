عام / جلسات علمية متخصصة بملتقى المياه الأول بجازان
الأربعاء 1440/7/13 هـ الموافق 2019/03/20 م واس
جيزان 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس
بدأت اليوم جلسات العمل المتخصصة ضمن فعاليات ملتقى المياه الأول بجازان الذي تنفذه الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بالتعاون مع جامعة جازان ممثلة بكلية الهندسة ، وذلك بحضور المدير العام لخدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر ، وذلك بمسرح كلية الهندسة بمدينة جيزان.
وتضمنت جلسة العمل الأولى محاور متخصصة حول موضوع " المياه في رؤية المملكة 2030 " بمشاركة كل من عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم صالح المعتاز ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن عيسى عنقي ، كما تضمنت الجلسة محوراً حول "الإدارة المتكاملة لمصادر المياه" ، حيث شارك كل من عضو هيئة التدريس بجامعة جازان بورقة متخصصة عن " تحديات نقص المياه في المملكة " ، وقدم مدير محطة تحلية الشقيق المهندس أحمد بن محمد معافا ورقة عمل عن " حاضر ومستقبل التحلية بجازان " ، وقدم الدكتور علي زيدان ورقة عمل عن الموارد المائية .
وسعت جلسات العمل إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في المياه ، والتعريف ببرامج وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لمواجهة التحديات في الاستهلاك المفرط للمياه .
وشملت جلسات العمل العديد من المداخلات والآراء والمقترحات من المشاركين في الملتقى من الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع بمنطقة جازان ، ومنسوبي قطاع المياه بجازان ، وعدد من طلاب ومنسوبي الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان ، والمشاركين من القطاع الخاص والجهات الخيرية المهتمة بقطاع المياه .
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15:45ت م
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