جيزان 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسبدأت اليوم جلسات العمل المتخصصة ضمن فعاليات ملتقى المياه الأول بجازان الذي تنفذه الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بالتعاون مع جامعة جازان ممثلة بكلية الهندسة ، وذلك بحضور المدير العام لخدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر ، وذلك بمسرح كلية الهندسة بمدينة جيزان.وتضمنت جلسة العمل الأولى محاور متخصصة حول موضوع " المياه في رؤية المملكة 2030 " بمشاركة كل من عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم صالح المعتاز ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن عيسى عنقي ، كما تضمنت الجلسة محوراً حول "الإدارة المتكاملة لمصادر المياه" ، حيث شارك كل من عضو هيئة التدريس بجامعة جازان بورقة متخصصة عن " تحديات نقص المياه في المملكة " ، وقدم مدير محطة تحلية الشقيق المهندس أحمد بن محمد معافا ورقة عمل عن " حاضر ومستقبل التحلية بجازان " ، وقدم الدكتور علي زيدان ورقة عمل عن الموارد المائية .وسعت جلسات العمل إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في المياه ، والتعريف ببرامج وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لمواجهة التحديات في الاستهلاك المفرط للمياه .وشملت جلسات العمل العديد من المداخلات والآراء والمقترحات من المشاركين في الملتقى من الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع بمنطقة جازان ، ومنسوبي قطاع المياه بجازان ، وعدد من طلاب ومنسوبي الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان ، والمشاركين من القطاع الخاص والجهات الخيرية المهتمة بقطاع المياه .// انتهى //15:45ت م0200