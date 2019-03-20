13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بنجران اليوم، برنامج " تأهيل المشرفات المستجدات"، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية - بنات بالإدارة العامة لتعليم نجران، سراء بنت سعيد الشهراني، وذلك بمقر الإشراف التربوي.وأكدت الشهراني خلال كلمة لها أهمية متابعة التحصيل الدراسي، وتوظيف الأنشطة المدرسية في ذلك، وإذكاء تفكير الطالبات ومعالجة الفاقد التعليمي، ودور الأسرة وتعاونها في معالجة مشكلات الطالبات.وتضمن اللقاء عدة محاور كان منها أسئلة الاختبارات وأهم مواصفاتها، والخطط العلاجية للطالبات المخفقات، والتعلم الذاتي والفصول المتنقلة، والأداء الوظيفي للمعلمات، واختتم اللقاء بعدد من التوصيات التي تخدم البيئة التعليمية.//انتهى//16:58ت م0246