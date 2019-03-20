القاهرة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال أن جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية التي بدأت اليوم ستعتمد على الشفافية، واستطلاع جميع الآراء.جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم بمقر مجلس النواب، بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام والصحافة.وقال عبد العال: إن الجلسات ستعقد على مدار خمسة عشر يومًا، ولن تقل عن 6 جلسات، بحيث يتم الاستماع اليوم إلى رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، وغدًا سيتم الاستماع إلى رجال القضاء، والمجالس القومية والنقابات، ثم تستأنف الجلسات الأربعاء المقبل للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها، ورجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وممثلي المجتمع المدني المصري.وأشار إلى أن الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية، والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب فهو صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.ولفت الانتباه إلى أن المادة (226) من الدستور المصري نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور من خلال مرحلتين، الأولى تتمثل في إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها، والمرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا".// انتهى //16:58ت م0247