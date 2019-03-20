صامطة 13 رجب 1440 الموافق 20 مارس 2019 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يوم غد مبادرة الأمن والسلامة في النقل المدرسي(حريص) ، بحضور محافظ المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ،والتي تنفذها إدارة خدمات الطلاب بالإدارة وذلك بقصر ريتارا بمحافظة أحد المسارحة.وأوضح المساعد للشؤن المدرسية الدكتور خالد عسيري أن المبادرة تستهدف سائقي الحافلات في مدارس المنطقة ، وستكون البداية من مكتب تعليم محافظة المسارحة والحرث التابع للإدارة، لتشمل خلال الأسبوعين القادمين جميع مكاتب التعليم التابعة للإدارة، مفيداً أن المباردة ستنفذ بالتعاون مع إدارات المرور والهلال الأحمر والدفاع المدني بالمنطقة وإدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان ، مقدماً الشكر للمدير العام للتعليم على متابعته لخطوات تنفيذ المبادرة وإدارة خدمات الطلاب على اهتمامهم بالتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين والعمل على إنجاح المبادرة.// انتهى //17:03ت م0248