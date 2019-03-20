نجران 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأقامت وحدتا الأنشطة الطلابية، والخدمة المجتمعية بكلية التمريض بجامعة نجران، اليوم ركنا توعويا لطالبات الجامعة بمناسبة يوم التمريض الخليجي، والذي يأتي تحت شعار "التمريض صوت الريادة والصحة للجميع"، وذلك في مبنى كلية المجتمع بإشراف عدد من عضوات هيئة التدريس والكادر الإداري من منسوبات الكليات الصحية ومجموعة من الطالبات.وهدف البرنامج إلى التزامن مع تفعيل يوم التمريض الخليجي، وتعزيز دور التمريض التخصصي، ودورة في تطوير الرعاية التمريضية والرؤية المستقبلية له.كما اشتملت محاور البرنامج على إلقاء الضوء على مهنة التمريض، والتوعية بأهمية التمريض ودوره في خدمة المجتمع، إضافة الى قياس العلامات الحيوية للطالبات من الضغط والسكر والوزن.//انتهى//17:05ت م0249