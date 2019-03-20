عام / أمير الباحة يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة
الأربعاء 1440/7/13 هـ الموافق 2019/03/20 م واس
الباحة 13 رجب 1440هـ الموافق 20مارس 2019م واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أن مشروع جسر مستشفى الملك فهد بالباحة سيتم افتتاحه خلال شهر وأسبوع تقريباً من الآن ، مشيراً سموه إلى أن ازدواجية طريق الباحة - المندق من أولى اهتماماته وسيتم الوقوف عليه مع معالي وزير النقل عند زيارته للمنطقة وسيتم اعتماده بمشيئة الله .
وقال سمو أمير الباحة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب زيارته اليوم لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة " أنقل البشرى لأهالي المنطقة بأن طريق المندق - الباحة من أولى اهتمامات سموه وهو الطريق رقم واحد لتنفيذ أزدواجيته بعد اعتماد المشروعات الحالية ".
وبين سموه أنه تم خلال الزيارة الوقوف على أربعة مشروعات للطرق والأمانة ، شملت جسر تقاطع مستشفى الملك فهد بالباحة ، والقرية التراثية بالقرى التي تضم المدرج الرومان ، وعقبة طريق الحسام ومنتزه الحسام ببلخزمر ، الاطلاع على سير العمل في تلك المشروعات الجاري على أكمل وجه ، مفيداً سموه بأن مشروع طريق الحسام الذي تم تمهيده ليختصر ما يقارب 3 ساعات إلى 4 كيلو مترات من قرية الجماجم وعنازة وصولاً للقطاع التهامي ، وسيتم التفاهم مع وزارة النقل للسفلتة وتوفير أدوات السلامة ، إلى جانب قيام الأمانة بتنفيذ منتزه الحسام .
وأكد الأمير حسام بن سعود بأنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال فترة قريبة بإذن الله ، مضيفاً بأن هناك تواصل مستمر مع الوزراء لبحث كل ما تحتاجه المنطقة من مشروعات ، معرباً سموه عن شكره لمعالي وزير النقل على اهتمام بمشروعات الطرق بالمنطقة التي أثمرت عن اعتماد مشروعي طريق العقيق القرى والعقيق بلجرشي.
// يتبع //
17:09ت م
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عام / أمير الباحة يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة / إضافة أولى واخيرة
وكان سموه قد استهل زيارته الميدانية للمشروعات التنموية بالوقوف على مشروع تقاطع مستشفى الملك فهد ، حيث استمع سموه إلى شرح من مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي عن المشروع الذي يبلغ تكلفته نحو 42 مليون ريال ، ووصلت نسبة الانجاز إلى ما يقارب ٧٠ بالمائة .
بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الباحة إلى مقر مشروع القرية التراثية بمحافظة القرى ، حيث تجول سموه في المشروع وشاهد مخططاته وصور للمشروع الذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز ، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور على بن محمد السواط عن مشروع القرية الذي يتكون من 24 عنصراً مابين خدمي واستثماري وبمساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع ، وتبلغ التكلفة المالية للمشاريع الخدمية التي تحت التنفيذ 46 مليون ريال ، مشتملة علي مسرح مكشوف - وبنية تحتية (سفلته وأرصفة وإنارة)- وتحسين وتطوير الموقع العام للمشروع ضمن محور تحسين المشهد الحضري.
ثم انتقل الأمير حسام بن سعود إلى مركز بالخزمر ، حيث وقف سموه على مشروع طريق عقبة الحسام ، حيث استمع إلى شرح من مدير فرع وزارة النقل المهندس مسفر المالكي عن الطريق الذي يرابط بين قطاع السراة وتهامة بمنطقة الباحة بطول يقارب ٤ كيلو متر ، مشيراً بأنها اقصر عقبة في منطقة الباحة وكذلك المنطقة الجنوبية ، وتم تمهيده بجهود ذاتية قامت بها وزارة النقل ممثلة بفرع الباحة وبأيدي شباب سعودي اختصرت معانة السفر بما يقارب ١٠٠ كيلو متر لمنطقة مكة المكرمة .
رافق سموه في الزيارة وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، ومدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي .
// انتهى //
17:09ت م
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