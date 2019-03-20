الباحة 13 رجب 1440هـ الموافق 20مارس 2019م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أن مشروع جسر مستشفى الملك فهد بالباحة سيتم افتتاحه خلال شهر وأسبوع تقريباً من الآن ، مشيراً سموه إلى أن ازدواجية طريق الباحة - المندق من أولى اهتماماته وسيتم الوقوف عليه مع معالي وزير النقل عند زيارته للمنطقة وسيتم اعتماده بمشيئة الله .وقال سمو أمير الباحة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب زيارته اليوم لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة " أنقل البشرى لأهالي المنطقة بأن طريق المندق - الباحة من أولى اهتمامات سموه وهو الطريق رقم واحد لتنفيذ أزدواجيته بعد اعتماد المشروعات الحالية ".وبين سموه أنه تم خلال الزيارة الوقوف على أربعة مشروعات للطرق والأمانة ، شملت جسر تقاطع مستشفى الملك فهد بالباحة ، والقرية التراثية بالقرى التي تضم المدرج الرومان ، وعقبة طريق الحسام ومنتزه الحسام ببلخزمر ، الاطلاع على سير العمل في تلك المشروعات الجاري على أكمل وجه ، مفيداً سموه بأن مشروع طريق الحسام الذي تم تمهيده ليختصر ما يقارب 3 ساعات إلى 4 كيلو مترات من قرية الجماجم وعنازة وصولاً للقطاع التهامي ، وسيتم التفاهم مع وزارة النقل للسفلتة وتوفير أدوات السلامة ، إلى جانب قيام الأمانة بتنفيذ منتزه الحسام .وأكد الأمير حسام بن سعود بأنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال فترة قريبة بإذن الله ، مضيفاً بأن هناك تواصل مستمر مع الوزراء لبحث كل ما تحتاجه المنطقة من مشروعات ، معرباً سموه عن شكره لمعالي وزير النقل على اهتمام بمشروعات الطرق بالمنطقة التي أثمرت عن اعتماد مشروعي طريق العقيق القرى والعقيق بلجرشي.// يتبع //17:09ت م0252

وكان سموه قد استهل زيارته الميدانية للمشروعات التنموية بالوقوف على مشروع تقاطع مستشفى الملك فهد ، حيث استمع سموه إلى شرح من مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي عن المشروع الذي يبلغ تكلفته نحو 42 مليون ريال ، ووصلت نسبة الانجاز إلى ما يقارب ٧٠ بالمائة .بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الباحة إلى مقر مشروع القرية التراثية بمحافظة القرى ، حيث تجول سموه في المشروع وشاهد مخططاته وصور للمشروع الذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز ، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور على بن محمد السواط عن مشروع القرية الذي يتكون من 24 عنصراً مابين خدمي واستثماري وبمساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع ، وتبلغ التكلفة المالية للمشاريع الخدمية التي تحت التنفيذ 46 مليون ريال ، مشتملة علي مسرح مكشوف - وبنية تحتية (سفلته وأرصفة وإنارة)- وتحسين وتطوير الموقع العام للمشروع ضمن محور تحسين المشهد الحضري.ثم انتقل الأمير حسام بن سعود إلى مركز بالخزمر ، حيث وقف سموه على مشروع طريق عقبة الحسام ، حيث استمع إلى شرح من مدير فرع وزارة النقل المهندس مسفر المالكي عن الطريق الذي يرابط بين قطاع السراة وتهامة بمنطقة الباحة بطول يقارب ٤ كيلو متر ، مشيراً بأنها اقصر عقبة في منطقة الباحة وكذلك المنطقة الجنوبية ، وتم تمهيده بجهود ذاتية قامت بها وزارة النقل ممثلة بفرع الباحة وبأيدي شباب سعودي اختصرت معانة السفر بما يقارب ١٠٠ كيلو متر لمنطقة مكة المكرمة .رافق سموه في الزيارة وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، ومدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي .// انتهى //17:09ت م0253