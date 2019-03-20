الدمام 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساحتفل مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، حمل عنوان "هم يحبون الحياة ، فلنساعدهم على الحياة سعداء"، بحضور عدد من أولياء أمور المستفيدين بالمركز والمختصين والمتعاملين مع حالات متلازمة داون و كذلك الابناء بالمركز من القسمين الاجتماعي والرعاية النهارية .وبدأ الحفل بفقرات استعرض فيها الأبناء قدراتهم، ولاقت استحسان الحاضرين.من جانبه قدم رئيس قسم الخدمات الطبية بالمركز الدكتور حسين الشويخات، محاضرة عن المتلازمة أسبابها وأهم أعراضها والمتابعات المهمة للمصابين بها، بعدها استمع إلى أسئلة الحضور التي تنوعت بين الطبي و الاجتماعي.وفي ختام المحاضرة ألقى مدير المركز محمد بن عبدالله الزهراني، كلمةً شكر فيها الحضور على مشاركتهم المركز هذه المناسبة واعداً بالمزيد من الفعاليات الموجهة للمستفيدين وأسرهم، كما أثنى على طرح المحاضر وقدم له شهادة شكر نظير مساهمته في إثراء هذا الحفل.واستمرت فقرات الحفل بالانتقال لقسم الرعاية النهارية في فقرة استعرض فيها الأبناء مهاراتهم في الرسم والتلوين في أجواء من المرح والمتعة، وكانت أخر الفقرات بقسم الأنشطة الرياضية حيث مارس الأبناء الالعاب الترفيهية والتنافسية في استعراض لما أتقنوه من مهارات .// انتهى //17:10ت م0254