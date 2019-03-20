جدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، نائب أميرمنطقة مكة المكرمة ، في مقرالإمارة بجدة ، الدكتورعبدالله بصفر بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للهيئة العالمية للكتاب والسنة.وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره للدكتور بصفر نظيرالأعمال التي قدمها خلال توليه منصب أمين عام للهيئة العالمية للكتاب والسنة ، سائلاً الله له التوفيق في حياته المقبلة.من جهته ثمّن الدكتور بصفر للأمير بدر بن سلطان دعمه وتشجيعه لأنشطة الهيئة.// انتهى //17:11ت م0255