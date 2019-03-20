الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسرفع معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: "مشروع حديقة الملك سلمان" و "مشروع الرياض الخضراء"و "مشروع المسار الرياضي" و "مشروع الرياض آرت".ونوه معاليه بالمشروعات وأثرها البالغ في تعزيز المجالات البيئية والثقافية والرياضية ودعمها للمسيرة التنموية في المدينة بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وتوافقها التام مع رؤية المملكة 2030.وسأل معاليه الله - عز وجل - أن يديم على بلادنا الحياة الكريمة في ظل الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //18:34ت م0294