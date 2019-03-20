الصياهد 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأكد سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني خلال زيارته مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة في الصياهد الجنوبية أنه يعمل لكي ينقل تجربة مهرجان الإبل إلى الأرجنتين لما شاهده من فعاليات وعروض ضخمة، موضحًا أنه حضر هنا للمرة الثالثة في هذه النسخة وشاهد العديد من الفعاليات التي تستحق أن يُقام مثلها في الأرجنتين .وأشار إلى أن القائمين على المهرجان قدموا لهم فرصة لكي يشاركوا بحضارتهم في السعودية وقال: شاركنا بتراثنا وثقافتنا في "عالم النوماد" من خلال العروض التي تقدمها الفرقة الأرجنتينية، من حيث عروض الرقص والمنتجات واللباس التي تمثل أصالة تاريخنا لرواد المهرجان، وهذه فرصة جميلة سنحت لنا لكي نقدم للشعب السعودي حضارتنا التاريخية.وأضاف: "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل رائع جدًّا والإبل التي شاهدناها هنا لا نملك مثلها في الأرجنتين، ولقد سمح لنا المهرجان بالتعرف أكثر عليها وعلى التراث السعودي، ولم يكن المهرجان خاصًّا بالإبل فقط، بل كان مهرجانًا ضخمًا ضم ثقافة وتراث أكثر من 75 دولة وهذا أمر مدهش".يذكر أن إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استقبلت الكثير من السفراء ورؤساء البعثات المعتمدين لدى المملكة طيلة أيام المهرجان .// انتهى //18:34ت م0295