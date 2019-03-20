مكة المكرمة في 13 رجب 1440 ه الموافق 20 مارس 2019 م واسأطلقت جامعة أم القرى ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم برنامج الدبلوم العالي للأمن الفكري والتوجيه الشرعي بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل .وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل في الدبلوم اعتباراً من العام الجامعي المقبل 1440 / 1441هـ، مؤكدا على أهمية العمل بآداب الشريعة الإسلامية، وتصديرها إلى دول العالم الإسلامي، باعتبارها الحصن المنيع للاستقرار والأمن , لافتا أن الهدف من تشكيل اللجنة الاستشارية للمعهد يأتي للمساهمة في خدمة المجتمع والبحث العلمي".وبين أن برنامج الدبلوم العالي للأمن الفكري والتوجيه الشرعي مصنف من وزارة الخدمة المدنية ومدة البرنامج فصلان دراسيان بواقع 26 ساعة، تتناول عددا من المسائل في الكتاب والسنة وبعض مسائل الاعتقاد المتعلقة بقضايا الأمن الفكري، علاوة على الإعلام ودور المملكة في تعزيز الأمن الفكري ومهارات التواصل والوسطية والاعتدال الإسلامي وحقوق الإنسان في الإسلام والأمن النفسي والاجتماعي.// انتهى //18:37ت م0296