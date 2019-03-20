القدس المحتلة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إبعاد أحد حراس المسجد الأقصى المبارك 15 يومًا عن المسجد.وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس بأن سلطات الاحتلال أبعدت حارس المسجد الأقصى المبارك محمد الصالحي عن المسجد لمدة خمسة عشر يومًا بعد الإفراج عنه.وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الحارس الصالحي من جهة باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأخضعته للتحقيق بمركز اعتقال "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة لعدة ساعات.// انتهى //18:39ت م0297