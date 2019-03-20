الصياهد 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة نتائج آخر منافسات مزاين الهجن الأصايل، (أصايل فردي - جل) بفئاتها الخمس المحليات العام والمحليات الخاص والمهجنات العام والمهجنات الخاص والحرائر.وتوجت بالمركز الأول لفئة (أصايل جل محليات - عام) فردية الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما جاءت في المركز الثاني فردية سالم ناصر سالم صقر، وحلت في المركزين الثالث والرابع فرديتا الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وجاءت خامسًا فردية سلطان أحمد المنهالي .أما في فئة (أصايل جل محليات - خاص) فقد نالت المركز الأول فردية عبد العزيز محمد القحطاني، بينما جاءت بالمركز الثاني فردية عيد حربي المنهالي، وحلت بالمركز الثالث فردية سالم يحيى المنهالي، وذهب المركز الرابع لفردية عيد حربي المنهالي، بينما جاءت في المركز الخامس فردية سلطان غانم المنهالي.أما في فئة (أصايل جل مهجنات - خاص) فقد نالت المركز الأول فردية صالح محمد العجمي، بينما جاءت بالمركز الثاني فردية فرج هادي القحطاني، وحلت بالمركز الثالث فردية فهد محمد فاضل، فيما حازت المركز الرابع فردية علي حمد المري، وكان المركز الخامس لفردية ماجد فهد الشريدة.وفي فئة (أصايل جل مهجنات - عام) توجت بالمركز الأول فردية الفندي خميس المزروعي، وذهب المركز الثاني لفردية علي سالم الكعبي، فيما كان المركز الثالث من نصيب فردية عبد الرحمن سالم بن حمد، وجاءت بالمركز الرابع فردية محمد بن مسلم الراشدي، بينما كان المركز الخامس من نصيب فردية سلطان أحمد المنهالي.وفي آخر فئات عروض اليوم والتي تنظم للمرة الأولى وتحديدًا في فئة (أصايل جل حرائر)، فقد حازت المركز الأول فردية فيصل خالد بن حثلين، وحلت المركز الثاني فردية مسعود سعد آل جفران، وذهب المركز الثالث لفردية محمد عبد الله التميمي، بينما كان المركز الرابع لفردية سليمان سلامة الجهني، وذهب المركز الخامس لفردية عبد الله محمد التميمي .// انتهى //18:45ت م0300