تبوك 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واستفقد مدير عام بريد منطقة تبوك فايز بن سيار العنزي اليوم, سير العمل في مكتب بريد محافظة البدع الجديد، وذلك في إطار الخطوات التطويرية التي تعتمدها مؤسسة البريد السعودي في مختلف المناطق.وأطلع " العنزي " خلال الجولة على التجهيزات بالمكتب التي تسهم في إنجاز الخدمات البريدية المختلفة لعملاء المؤسسة في مكتب الاستقبال الأمامي ومقر الطرود البريدية.وحث المدير العام موظفي البريد في المقر الجديد بالعمل بأقصى جهد ممكن من أجل تقديم الخدمات البريدية للعملاء بأعلى معايير الجودة مع حشد كافة الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل سرعة تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظة.من جانبه ثمن مدير بريد محافظة البدع محمد المسعودي ومنسوبيه هذه الزيارة وما يوليه مدير المنطقة من اهتمام بجميع الإدارات وتلمس حاجات العاملين, معرباً عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة.// انتهى //18:47ت م0301