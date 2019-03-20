الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسنظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشتي عمل حول ‏تسعير المعاملات خلال الأسبوع الحالي، في قاعة الملك فيصل بفندق "انتركونتننتال"‎بالرياض ‎بحضور عددٍ من ممثلي المنشآت التجارية.‏وتأتي ورش عمل تسعير المعاملات ضمن سلسلة من الورش التي تقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة الحالية؛ بهدف رفع جاهزية ‏المنشآت بعد أن تم اعتماد تطبيق تعليمات تسعير المعاملات بتاريخ 15 فبراير 2019م، من أجل ضمان فهم المنشآت لتعليمات تسعير المعاملات وطرق تطبيقها السليمة.يذكر أن تعليمات تسعير المعاملات تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting)، والذي تهدف من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع دول مجموعة العشرين G20 إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.كما تم تقديم مواد الورش باللغتين العربية والإنجليزية وتطرقت لأهم المواضيع المتعلقة بتعليمات تسعير المعاملات أهمها مبدأ السعر المحايد، وطرق تسعير المعاملات، ونموذج الإفصاح، والوثائق المطلوبة ومواعيد تقديمها، وكذلك التقرير الخاص بكل دولة، وأساليب تحليل المقارنة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.ودعت الهيئة المنشآت‎ ‎إلى الاطلاع على الأسئلة الأكثر شيوعًا وعلى الدليل الإرشادي الخاص بتعليمات تسعير المعاملات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة GAZT.GOV.SA .// انتهى //18:49ت م0302