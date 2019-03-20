سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسكرم مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان المدارس الفائزة بالمسابقة المنهجية في المرحلة المتوسطة، والتي نظمها مكتب التعليم بسكاكا "بنين" في مدرسة الإمام مسلم المتوسطة في سكاكا.وقدم الزيدان شكره لمكتب التعليم في سكاكا على تبنيه لهذه المبادرة التي تهدف لرفع المستوى التحصيلي لدى طلاب مدارس الجوف وبث روح التنافس الشريف بينهم.من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم في سكاكا فايز بن حمدان الرمان أن فكرة المسابقة تبنى على إجراء منافسة بين طلاب المرحلة الدراسية في المواد الرئيسية ومن خلال جو تربوي تنافسي.وبين الرمان أن المسابقة تستهدف طلاب الصف الثالث المتوسط، وتهدف إلى رفع المستوى التحصيلي للطلاب وتعويدهم على المنافسة في المسابقات العلمية المركزية، وتوجيه الأنشطة المدرسية لخدمة التحصيل الدراسي داخل المدرسة، وبث روح التنافس بينطلاب المدارس.وقال إن المدارس المشاركة في المسابقة هي: مدرسة سراقة بن مالك في سكاكا، مدرسة الأمير فهد بن جلوي في سكاكا، مدرسة القمم الأهلية في سكاكا، مدرسة عمر بن الخطاب في سكاكا، مدرسة عمر بن عبدالعزيز في سكاكا، مدرسة آفاق المستقبل في سكاكا،مدرسة سلمان الفارسي في سكاكا، مدرسة الجوف الأهلية في سكاكا، مدرسة الرحمانية الأهلية في سكاكا، مدرسة الإمام مسلم في سكاكا، مدرسة أندلس الجوف الأهلية في سكاكا، مدرسة منارة الأنجال الأهلية في سكاكا، مدرسة عارف المسعر في سكاكا، مدرسة سماء الإبداع الأهلية في سكاكا، مدرسة العباس بن عبدالمطلب في سكاكا، مدرسة ابن القيم في سكاكا، مدرسة العمرية الأهلية في سكاكا، مدرسة فرسان الجوبة الأهلية في سكاكا، مدرسة أسبار الأهلية في سكاكا.وفي الختام كرم الزيدان المدارس الفائزة في المسابقة، وهي: المركز الأول مدرسة سماء الإبداع الأهلية في سكاكا، المركز الثاني مدرسة العمرية الأهلية في سكاكا، المركز الثالث مدرسة آفاق المستقبل الأهلية في سكاكا، المركز الرابع مدرسة ابن القيم في سكاكا.// انتهى //18:49ت م0303