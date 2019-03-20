الدمام 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساختتمت جمعية جود الخيرية النسائية بالدمام، حملتها السنوية "دفء11"، التي نظمتها تحت عنوان (شتاؤنا عطاء)، واستمرت 7 أشهر .وساهمت الحملة في توفير كسوة الشتاء لهذا العام، وتوفير المساعدات العينية التي شملت الحقائب والمستلزمات الشتوية والبطانيات وسخانات المياه لـ 525 مستفيداً من أسر لجنة كافل يتيم واللجنة الاجتماعية، قدمها عدد من فاعلي الخير والمدارس والشركات،واستقبلت الجمعية عددا من طالبات المدارس في برنامج توعوي يتضمن أهداف الحملة.// انتهى//18:50ت م0304