القاهرة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد مع وزير خارجية الإسباني "جوزيب بوريل"، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسُبل تعزيز العلاقات العربية - الإسبانية.وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له، بأن اللقاء تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإمكانيات الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة.وأضاف عفيفي أن وزير خارجية إسبانيا اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام للجامعة العربية إزاء تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، كما استعرض الوزير الإسباني آخر المستجدات في الساحة الداخلية الإسبانية في إطار الاستعداد لعقد الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.// انتهى //18:51ت م0305