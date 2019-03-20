الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واستزخر مدن ومحافظات المملكة بمواهب عدة في رياضة كرة القدم ، وتحضر هذه المواهب في مدارس التعليم العام من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية ، وتتنوع مواهب الطلاب في مختلف مراكز كرة القدم .وسجلت هذه المواهب الكروية حضوراً لافتاً في منافسات دوري المدارس الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم والقائم في 47 مدينة ومحافظة في المملكة ، ومن المحافظات التي تزخر بالمواهب محافظة جدة ، التي خصصت 10 ملاعب مدرسية لإقامة مباريات دوري المدارس بواقع أكثر من 50 مباراة يومياً لمختلف الفرق المدرسية في جميع المراحل التعليمية.وأكد معلم التربية البدنية في مجمع الأمير سلطان التعليمي بمحافظة جدة سعد الحارثي ، أن الطلاب أمامهم فرصة كبيرة للمضي قدماً نحو إبراز مواهبهم في مثل هذه التظاهرة الرياضية ، مشيراً إلى أن دوري المدارس أعاد الذاكرة إلى قبل 25 عاماً عندما كانت المشاركات محدودة والإمكانات والبنى التحتية في المدارس والساحات لا تساعد كثيراً على ممارسة كرة القدم بشكل احترافي ، إضافة إلى أن هناك ندرة في المواهب على مستوى المدارس ، ولكن اليوم تشهد المملكة تطوراً ملحوظاً وملموساً في كل قطاعاتها الشبابية لاحتواء الشباب واكتشاف مواهبهم لمواكبة تطلعات القيادة وتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة ممارسي الرياضة ودعم الأندية والمنتخبات بالمواهب الرياضية .// انتهى //18:57ت م0307