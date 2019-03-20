القاهرة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسدعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى ضرورة إيلاء اللغة العربية الاهتمام الكبير والرعاية المتواصلة لتطويرها والنهوض بها نظرًا لما تعانيه من تراجع وتحديات تهدف إلى تشويهها وإضعافها في ظل العولمة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنة اللغات الأجنبية الأخرى عليها، إلى جانب ظاهرة انتشار اللهجة العامية في أنماط الفنون الأدبية بدلًا من اللغة العربية الفصحى.جاء ذلك في كلمة مديرة إدارة الثقافة بالجامعة العربية سعاد السائحي خلال حفل تكريم أوائل مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" على مستوى الوطن العربي التي أقيمت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.وقالت السائحي: إن اللغة العربية تمثل روح الأمة وعراقتها ومستقبلها، وذلك لدورها المهم في إحداث التنمية الشاملة للمجتمع العربي ووحدة الأمة وترابط المجتمع والمحافظة على هويته وكيانه، لافتة الانتباه إلى أن الحفاظ على اللغة العربية أصبح ضرورة وواجبًا.وأضافت أن هذه المسابقة تعد تعبيرًا صادقًا عن الحفاظ على اللغة العربية الفصحى التي تمثل أساس الهوية والحضارة العربية، مشيرة إلى أن إسهام جامعة الدول العربية في هذا الجهد لرعاية الطلائع العربية ولتعميق اللغة العربية الفصحى وعلومها في وجدانهم.وأوضحت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تسعى حاليًا إلى وضع إطار عربي موحد لاختبار كفاءة أداء اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين، وكذلك خطة عمل تنفيذية للإستراتيجية الخاصة بتمكين اللغة العربية.وقالت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح للصحفيين: إن المسابقة شارك فيها طلاب من عدد من الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، منها مصر ولبنان وسلطنة عمان والكويت.وأشارت السفيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة، وتنشط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى.وكانت إدارة الثقافة التابع لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية قد نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" التي عقدت في 13 مارس الجاري في مقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وشارك في المسابقة طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادي والثانوي من مختلف بلدان الوطن العربي.// انتهى //19:03ت م0308