الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسدعا المشاركان في ندوة "الأسرة وتحديات القراءة" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، اليوم إلى جعل الكتب والقصص وسيلة الأسرة للتهادي مع الأطفال، حيث أكدت المتخصصة في تدريب الأطفال على المهارات الحياتية، الدكتورة سامية العيسى، أن للقراءة دوراً في صقل شخصية الطفل وتقويتها، فهي تجعله أكثر ثقة بنفسه، وأكثر قدرة على مواجهة المواقف التي تواجهه في حياته.وركزت الدكتورة العيسى على أهمية قراءة ما قبل النوم للأطفال، فهي بمثابة تعويد للطفل منذ سن الرضاعة على أن يرى الكتاب ويلمسه ويسمع الكلمات المكتوبة فيه بأسلوب هادئ وجميل، مشيرة إلى أن القراءة قبل النوم يجب أن تكون قراءة هادئة وبعيدة عن الإثارة.من جهته أكد التربوي المتخصص في كتابة القصص للأطفال الدكتور بدر الحسين، ضرورة القراءة، لكونها تجعل الرؤية أكثر اتساعاً والنظرة أكثر عمقاً لكل أمور الحياة،وتناول الدكتور الحسين محوراً عن أنواع القراءة، ومنها القراءة الاكتشافية والقراءة الانتقائية والسريعة وقراءة الاطلاع، لافتاً إلى أن لكل عمر نوع خاص من القراءة، فأطفال الروضة لا يناسبهم ما يناسب اليافعين من كتب المغامرات وغيرها، وأشار إلى مواصفات الأسرة القارئة، موضحاً أن هذه النوعية من الأسر لديها مكتبة منزلية، ولديها خطط لزيارات المكتبات، وتنظم آليات وأوقات للتعامل مع الأجهزة الالكترونية، وتوظف التقنية في خدمة القراءة، وتراعي الفروق الفردية بين أطفالها ولا تقارنهم بغيرهم.وأشار الدكتور بدر الحسين إلى أهمية تهيئة البيئة الاجتماعية لتحفيز الأطفال، خصوصاً في أماكن الترفيه، التي توفر بعضها مبادرات لسيارات متنقلة كمكتبات أمام الحدائق والأسواق، وشيوع المشاركة في تحدي القراءة وتحدي الإلقاء في العالم العربي.وفي الختام تحدث عدد من الأسر من حضور الندوة عن تجاربهم الخاصة في القراءة، أو من خلال عملهم كتربويين، وكانت تجارب ناجحة حظيت بإعجاب الحضور.// انتهى //19:23ت م0311