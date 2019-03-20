الصياهد 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسكشف سالم بن حمد المنصوري وكيل عزبة الإمارات العائدة ملكيتها إلى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، المشاركة في مزاين الهجن الأصايل التي تقام للمرة الأولى في المملكة، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة في الصياهد الجنوبية، أن المهرجان مميز جدًّا، وأسهم في رفع أسعار الأصايل على المستوى الخليجي بشكل كبير .وأوضح المنصوري أن عزبة الإمارات وجهها الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بعد إعلان إطلاق مزاين الأصايل بالتجهيز والمشاركة في المهرجان، مضيفًا أن العزبة اتجهت إلى إبرام صفقات قوية لضمان التتويج والوصول إلى جاهزية مرتفعة أثناء المشاركة في مهرجان المؤسس، وقال: عملنا على إبرام صفقات في الأصايل على مستوى المزاين وأيضًا المراكيض.وأكد سالم المنصوري أن مهرجان المؤسس يحمل اسمًا كبيرًا والتتويج فيه يعد إنجازًا كبيرًا ومهمًّا، يضاف إلى سجل عزبة الإمارات.// انتهى //19:28ت م0312