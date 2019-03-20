الأفلاج 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسافتتح مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، أمس، معرض الأمن والسلامة، المتضمن مشاركة مدارس المحافظة " بنات"، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " سلامة أطفالنا غايتنا ".وشهد افتتاح المعرض حضور مدير إدارة الأمن والسلامة مطلق الرشود وممثل أندية الحي رئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان ومدير الشؤون الإدارية والمالية ابراهيم الفواز، حيث تجول آل مغيرة بالمعرض الذي احتوت أركانه على مجسمات من أعمال المدارس " بنات " تحاكي كيفية استخدام طفايات الحريق واخطار الكهرباء والإسعافات الأولية وغيرها ، واطلع على مقر نادي مدرسة الحي " بنات "، مستمعاً لشرح من قبل ممثل أندية الحي ناصر الذيبان عن محتويات المقر والأنشطة والبرامج التي ينفذها النادي .وفي ختام الزيارة أشاد مدير التعليم بجهود القائمين على معرض الأمن والسلامة والمدارس المشاركة وبالعاملين بمدرسة نادي الحي، مهيباً بتقديم مزيداً من البرامج المتنوعة التي تخدم المجتمع.// انتهى //19:37ت م0314