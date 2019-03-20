بروكسل 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه بالإمكان منح بريطانيا مهلة إضافية قبل مغادرة الاتحاد .وقال توسك في مؤتمر صحفي في بروكسل: إنه بالإمكان منح المملكة المتحدة تمديدًا قصيراً، مبيناً أن هذا الأمر مشروط بقدرة الحكومة البريطانية على تمرير صفقة الخروج داخل مجلس العموم في لندن.وأضاف أن القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة لن تحسم المسألة ولكن القرار الرسمي بالتمديد لبريطانيا يمكن أن يكون عبر إجراء مكتوب الأسبوع المقبل.وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى توافق داخل مجلس العموم البريطاني نفسه فإنه لا يستبعد الدعوة لقمة استثنائية الأسبوع المقبل على مستوى رؤساء الدول والحكومات.// انتهى //19:43ت م0316