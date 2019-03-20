الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مساء اليوم حصته التدريبية ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية التي يستضيفها في الرياض ، والمؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.وأدى لاعبو المنتخب تدريبهم مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري ، والذي عمد من خلال الحصة إلى تطبيق اللاعبين لعدد من التمارين التكتيكية بهدف دفاعي تمثل في الضغط على المنافس ، تلا ذلك مران خاص لخط الهجوم وآخر لخط الدفاع ، قبل الانتقال لمناورة على مساحة ثلث الملعب هدفت إلى تطوير اللعب من منتصف الملعب والبناء تحت الضغط .ويواصل المنتخب الوطني غدًا تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحضيرًا لأولى مبارياته في التصفيات بعد غدٍ أمام منتخب المالديف.من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا سعد الشهري مساء غدٍ مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 .يُذكر أن قائمة المنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية تضم (23) لاعبًا، هم أيمن الخليف، وعبدالباسط هندي، وعبدالرحمن غريب، وعبدالله حسون (من النادي الأهلي)، وحسان التمبكتي، وعبدالله الحمدان، وناصر العمران (من نادي الشباب)، وخالد السميري، وعون السلولي، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وحسين سالم، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وعبدالله اليوسف، ومحمد المجحد (من نادي الفتح)، وزيد البواردي، وصالح الوحيمد (من نادي النصر)، وأيمن الحجيلي (من نادي الأنصار)، ومحمد الربيعي (من نادي الباطن)، وحسن القيد (من نادي الخليج)، وحسين النخلي (من نادي الفيحاء)، وهارون كمارا (من نادي القادسية)، وعبدالرحمن اليامي (من نادي الهلال)، وعبدالإله العمري (من نادي الوحدة).// انتهى //19:54ت م0317