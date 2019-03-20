الصياهد 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساختتمت اليوم عاشر أيام الأشواط الختامية بواقع (22) شوط بكار وقعدان في سن " الحيل والزمول "، من مسافة (8) كيلو مترات ، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن ، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض ، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.وحققت " الشاهينية " العائدة ملكيته إلى هجن الرئاسة أفضل توقيت زمني في الأشواط العامة لفئة "حيل – مفتوح "، بواقع 12 دقيقة و28 ثانية .وكشف نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل عبدالله بن سعيد المري ، أن النادي عمل خلال الفترة الماضية إلى إنجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن ، مضيفاً أن ميدان الملك عبدالعزيز يخضع يومياً لتطوير مستمر في أرضية ميدانه لجعلها تساعد المطايا المشاركة في تحقيق تواقيت مميزة ، مشيراً إلى أنه تبقى 4 رموز تسلم السبت المقبل في الحفل الختامي للمهرجان .// انتهى //19:57ت م0318