الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسزينت 30 لوحة فنية للجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) رواق معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ما بين 6 -16 رجب 1440 هـ.وحرصت الجمعية على تعريف زوار المعرض بالجمعية وأهدافها وأنشطتها، إضافة إلى تواجد فنانين تشكيلين لتقديم رسوم تفاعلية ذداخل الجناح.وأبان مدير جسفت الرياض عبدالله الرشود أن هذه المشاركة تأتي ضمن رسالة الجمعية في الإسهام بالتعريف بالفنون التشكيلية، لزيادة الوعي الجمالي لدى المجتمع، ونشر الذائقة الفنية من خلال المعرض، والورش التفاعلية.وقدم عضوا الجمعية الفنانان التشكيليان إبراهيم الفصام، وفهد الربيق ورشة تفاعلية بعنوان ( محاكاة فنان تشكيلي )، وكما تفاعل الحضور مع ورشة الهدايا السياحية، التي قدمتها عضو الجمعية نورة البركان، وقدم عضوا الجمعية الفنانان سعد الملحم وعبدالعزيز الدبل ورشة عمل ( وهج الفن التشكيلي والخط العربي) التفاعلية ، بينما قدم الخطاط سلطان العيسى( أساسيات الخط العربي).// انتهى //19:59ت م0319