اجتماعي / محافظ القريات يستقبل الفريق التطوعي لمبادرة " بدعمكم نتميز "
الأربعاء 1440/7/13 هـ الموافق 2019/03/20 م واس
سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس
استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، الفريق التطوعي لمبادرة " بدعمكم نتميز " الذي يعمل على دعم الشباب السعودي في سوق العمل، بمهن مختلفة .
وقدم مؤسس المبادرة خالد سالم العازمي تقريرًا عن إنجازات المبادرة خلال الفترة من تاريخ 1440/6/7هـ حتى تاريخ 1440/7/8هـ
واشتمل التقرير على إنجازات وأنشطة فريق العمل والأعمال المنفذة، كما تم تكريم الداعمين لهذه المبادرة.
من جهته قدم الجاسر شكره وتقديره لجميع العاملين في فريق العمل التطوعي ورجال الأعمال وشركاء النجاح للمبادرة، على ماقدموه من أعمال لخدمة أبناء الوطن العاملين بسواعدهم، مؤكدًا دعمه ومتابعته لهم ولجميع أعمال الفريق.
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21:13ت م
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