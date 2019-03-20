سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساستقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، الفريق التطوعي لمبادرة " بدعمكم نتميز " الذي يعمل على دعم الشباب السعودي في سوق العمل، بمهن مختلفة .وقدم مؤسس المبادرة خالد سالم العازمي تقريرًا عن إنجازات المبادرة خلال الفترة من تاريخ 1440/6/7هـ حتى تاريخ 1440/7/8هـواشتمل التقرير على إنجازات وأنشطة فريق العمل والأعمال المنفذة، كما تم تكريم الداعمين لهذه المبادرة.من جهته قدم الجاسر شكره وتقديره لجميع العاملين في فريق العمل التطوعي ورجال الأعمال وشركاء النجاح للمبادرة، على ماقدموه من أعمال لخدمة أبناء الوطن العاملين بسواعدهم، مؤكدًا دعمه ومتابعته لهم ولجميع أعمال الفريق.//انتهى//21:13ت م0334