الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساستمتع زوار معرض الرياض الدولي للكتاب، اليوم بـ 7 ورش عمل تفاعلية مصاحبة للمعرض، بدأت بورشة أهمية الملكية الفكرية التي أسهم في إثراء محاورها بعض من أعضاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية.تلتها ورشة ( فن كتابة السيناريو) التي قدمها المتخصص في كتابة السيناريو سلمان بن بادي العمري، متحدثا عن ماهية الكتابة وطرق الكتابة الإبداعية ، مدخل إلى السيناريو وطرق كتابته مع التطبيق العملي ومن ثم فن كتابة السيناريو، كما أقيمت ورشة فنية تفاعلية لأربع ساعات تحت عنوان ( ترانيم ريشة) وقدمتها الفنانة ثنوى القرعاني.تلا ذلك ورشتا عمل إحداها ( خطة الكتاب ) التي تطرقت إلى التأليف وأنواعه، والكتب، فكرتها وتأليفها وتصحيحها ، وصناعة الكتاب والتدقيق والمراجعة والإخراج الفني له، ومن ثم الورق، أنواعه وأسعاره، وارتباطه بالسعر العالمي، أما الورشة الثانية فكانت عن ( كتابة المحتوى الإبداعي ) وقدمها المتخصص في الكتابة الإبداعية بلال خوجة، شارحاً طرق استلهام الأفكار وانواع المحتوى الإبداعي وأدوات الكتابة الإبداعية.تلا ذلك ورشة ( علّمه البيان ) التي قدمها المتخصص في علم البيان عبدالله عادل، وتحدث من خلالها عن المدخل إلى علم البيان، الحضارة والبيان والإدهاش البياني مساراته، المفهوم اللغوي والتطبيقي.أما الورشة الأخيرة (الكتابة للأطفال)، فقد تحدثت عن العديد من المحاور التي تختص بالكتابة للأطفال.// انتهى //21:17ت م0335