الطائف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسدشن وكيل محافظة الطائف أحمد بن سعد السميري اليوم الملتقى الأول " تمكين " لتوظيف أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي تحت شعار " وظيفتي ضمان مستقبلي " على مسرح اليقظة النسائية بالمثناه.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للتنمية الاجتماعية محسن القحطاني كلمة، أوضح فيها إسهام الملتقى التوظيفي الأول في تحصين مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وانطلاقًا من رؤية 2030 للوطن الغالي.وأبان أن إنشاء وكالة خاصة للتمكين، ونقل المستفيد من الرعوية إلى التنموية، وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المستفيدين من الضمان بالشراكة مع القطاع الخاص، تجسيد وهدف رئيس تسعى لتحقيقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مقدمًا شكره لوكيل المحافظة على دعمه لهذه الشريحة من المستفيدين.بعد ذلك ألقى مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة الطائف عطية المالكي كلمة، ثمن فيها الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم ملتقى التوظيف الأول في مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، عادًا تنفيذ الملتقى تحقيقًا لرؤية الوزارة، وهدفًا رئيسًا من أهدافها، مشيرًا إلى أن فتح الشراكة مع القطاع الخاص لتوظيف الشباب سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعال ومزدهر.بعدها شاهد وكيل محافظة الطائف والحضور عرضًا مرئيًا يجسد جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنفيذ الملتقى والتنسيق مع الشركات الراعية والداعمة للملتقى.بعد ذلك تم تكريم الشركات المشاركة في أعمال الملتقى.// انتهى //21:18ت م0336