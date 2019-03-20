الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأوضح القائمون على جناح الجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف" المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، أن عدد ساعات العمل التطوعي في المملكة تبلغ 51.400 ألف ساعة تطوعية، فيما تبلغ قيمة العمل التطوعي ما يعادل 1.3 مليون ريال، بحسب آخر إحصائية خلال عام.واستقبلت الجمعية من خلال جناحها عددًا من المتطوعين والمتطوعات من زوار المعرض، الذين أبدوا رغبتهم في التسجيل في كشوفات الجمعية، للمشاركة في أي أعمال تطوعية تشارك فيها الجمعية.وقدم القائمون على الجناح تعريفًا للزوار عن خدمات الجمعية، والتي من بينها نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع وتنظيم الجهود التطوعية بين المتطوعين والجهات المستفيدة، وكذلك غرس مفهوم المبادرة والشعور بالمسؤولية، وتقديم أعمال ونشاطات متميزة ذات قيمة للمجتمع وتزويد المتطوعين بالمهارات اللازمة.يذكر أن" تكاتف " جمعية سعودية غير ربحية تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة في المملكة بين أفراد المجتمع من خلال تنظيم الجهود التطوعية بين المتطوعين والجهات المستفيدة، وغرس مفهوم المبادرة والشعور بالمسؤولية.// انتهى //21:18ت م0337