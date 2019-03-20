بيروت 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساختتمت اليوم، أعمال المنتدى العربي الثاني رفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في بيروت، مع التأكيد على أهمية استغلال قوة التكنولوجيات الرقمية، وتحفيز التحول الرقمي من أجل تسريع التنمية.وفي بيان للجنة، حث المنتدى على توفير بنية تحتية واسعة وبأسعار معقولة تؤمن الوصول إلى الإنترنت والخدمات الإلكترونية لجميع السكان، بغضّ النظر عن الموقع والبعد الجغرافي، ولجميع شرائح المجتمع، وشدد على أهمية البحث والتطوير والابتكار في بناء اقتصاد رقمي قويّ مزدهر، ومتطور على الصعيدين الوطني والإقليمي، مما يسمح بالتنافس مع الاقتصادات الوطنية الأخرى وتأمين فرص عمل للشباب.كما شدد المنتدى على أهمية مبادرة الإسكوا في مجال التنمية الرقمية، وإطلاق عملية إعداد التقارير الوطنية والإقليمية، لتحليل الحالة الراهنة لمجتمع المعلومات العربي، من منظور التنمية المستدامة وعلى تطوير إطار إستراتيجي رئيس في كل بلد، ينبثق من تقرير التنمية الرقمية، لربط أهداف التنمية المستدامة بالإستراتيجيات الرقمية والإستراتيجيات وخطط العمل الأخرى.// انتهى //21:29ت م0340