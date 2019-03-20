إسلام آباد 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسعقد اليوم في بروكسيل الاجتماع الدوري الخامس للحوار السياسي بين باكستان والاتحاد الأوروبي.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية في إسلام آباد، أن الاجتماع عقد بين وفدي البلدين برئاسة وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية تهمينة جنجوعة، ونائب وكيل الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جين جيرستوف.وأضاف أن الاجتماع ركز على مناقشة أمور تتعلق بالتعاون القائم بين باكستان والاتحاد الأوروبي إلى جانب التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //21:35ت م0341