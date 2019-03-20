القاهرة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها ببعثة من مراقبيها لمتابعة الانتخابات الرئاسية ومحافظي الجزر في جمهورية القمر المتحدة، والمقرر إجراؤها على جولتين بتاريخ 24 مارس الجاري و21 أبريل المقبل.وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها اليوم " إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح في جمهورية القمر المتحدة، وبناء على دعوة حكومة القمرية".وأشارت إلى أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وجه بإيفاد بعثة من الجامعة العربية برئاسة رئيس البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية لدى أثيوبيا والاتحاد الإفريقي في أديس أبابا السفير صالح ميلود سحبون، وعضوية 6 من موظفي الأمانة العامة من 7 جنسيات مختلفة (تونس - الجزائر – جيبوتي - فلسطين - ليبيا – مصر – المغرب)، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات المتخذة في إطار الإعداد لهذا الاستحقاق.وأوضحت أن أهداف هذه البعثة تتمثل في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها فور وصول البعثة إلى العاصمة موروني، والتي تنص على حقوق وواجبات مراقبي البعثة أثناء تأدية مهمتهم.// انتهى //21:43ت م0342