سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسعبّر معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري عن سعادته بما شاهده من مشاريع ومبتكرات وملخصات أبحاث علمية في المعرض الختامي للملتقى العلمي الطلابي التاسع بالجامعة، متفائًلا بأن يحقق بعضها جوائز متقدمة على مستوى جامعات السعودية.وقال الدكتور البشري: هذه هي الأعمال التي تتطلع إليها الجامعات، حيث تنقل الطلاب إلى آفاق أبعد من حشو المعلومات النظرية إلى فضاء التطبيق والممارسة والاكتشاف، ليصلوا إلى مرحلة الإنتاج العلمي والفكري والتقني، فيسهموا في تحقيق أهداف الجامعة المتوافقة مع تطلعات القيادة ودعمها الكبير لكل مجالات العلم والمعرفة.جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض ختام الملتقى العلمي التاسع الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب طوال العام الجامعي في جميع الكليات، حيث تنافس الطلبة في شطري البنين والبنات في محاور الملتقى المتنوعة.وتم خلال حفل الختام إعلان الفائزين والفائزات على مستوى الجامعة، لينطلقوا في منافساتهم مع طلبة الجامعات المحلية.وكان المعرض قد شهد مشاركة الطلاب الموهوبين من مدارس تعليم الجوف في خطوة مدروسة من الجامعة، تهدف لاكتشاف الموهوبين مبكرًا، لاستثمارهم عند التحاقهم بالجامعة.من جانبه أعرب عميد شؤون الطلاب الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي شكره لمعالي مدير الجامعة، وإلى جميع عمداء الكليات والعمادات ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات على جهودهم المتواصلة طوال العام، وتوفير كل الإمكانات لطلبة الجامعة حتى وصلوا لهذا المستوى المميز.فيما قدمت الطالبة هديل الكويكبي كلمة بالنيابة عن زميلاتها وزملائها المشاركين، عبرت خلالها عن مدى استفادتهم من هذا التجربة الثرية، التي فتحت أمامهم آفاق المستقبل، مقدمة شكرها لكل الأساتذة الذين أثروا معارفهم وصقلوا قدراتهم ومواهبهم.ثم كرم وكيل الجامعة الدكتور بدر الزارع الفائزين بالمراكز الأولى من بين طلبة الجامعة.//انتهى//21:46ت م0343