الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسيشهد مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، عرض 13 فيلمًا وثلاث مسرحيات موزعة طيلة أيام المعرض، حيث يعرض فلمان إلى ثلاثة يوميًا طيلة أيام المعرض، إضافة إلى إعادة عرض المسرحيات يوميًا بالتناوب.وأوضحت مسؤولة النشاط المسرحي والأفلام في معرض الرياض للكتاب حليمة مظفر، أن العروض المسرحية تأتي ضمن النشاط الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، مشيرة إلى أن المعرض، اختار عددًا من المسرحيات، مثل: مسرحية (حبوس )، ( جفاف ) ( ملف إنجليزي ) ( أفنان عدنا ).وأضافت مظفر أن المسرح يعرض لأول مرة 13 فيلمًا قصيرًا، جمعيها صناعة سعودية، تحكي عن المجتمع السعودي، وتضم حكايات اجتماعية وإنسانية.وأشارت إلى أن معرض الكتاب تبنى عرض الأفلام السعودية، من أجل دعم الشباب والمهتمين، كما يسعى لتشجيع صنع الأفلام السعودية ودفعها للأمام.// انتهى //21:47ت م0344