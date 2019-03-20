الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسحظي زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، بتوعية مالية واستثمارية حول أساسيات وقواعد الاستثمار، والمخاطر المتعلقة بالاستثمار ونصائح لرفع مستوى الثقافة المالية لديهم، وذلك من خلال جناح البرنامج التوعوي لهيئة السوق المالية "ثمين" المشارك ضمن مبادرات "رواق المعرفة".وأوضح القائمون على الجناح سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المالية، وكيفية تنمية استثمارات الفرد، وضخ الأموال والمدخرات في الشركات، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني.ويقوم "ثمين" عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي بإنتاج محتوى مرئي من خلال برنامج "لقاءات"، المختص بالحوارات مع أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال السوق المالية.يذكر أن برنامج "ثمين" يهدف لرفع وتعزيز مستوى الثقافة المالية لإفراد المجتمع، وللتعريف بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتحقيق أهداف الهيئة في تطوير القطاع المالي.// انتهى //21:53ت م0345