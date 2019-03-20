الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسقدم نادي "بصيرة" في ندوة ساعة كتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 حوارًا مباشرًا مع الكاتب والصحفي خالد الباتلي لروايته "هارب"، التي صدرت مؤخرًا.وتناول الباتلي عنوان روايته "هارب"، مشيرًا إلى أن اسم هارب ارتبط به بدءًا من المنتديات، حيث كان مشاعًا الاسم المستعار، وأنشأ مدونة باسم هارب يجمع فيها كل نتاجاته الإعلامية والإبداعية، مبينًا أن فكرة الكتاب جاءت لتخبر عن فلسفة الهروب في العلاقات بالذات، وهذا ملخص الكتاب.وأضاف الباتلي بأنه حين انتهى من الرواية بقيت مدة سنتين قبل النشر، ولم يعد لها مرة أخرى، وحينها وجد أنه الوقت المناسب للنشر، مشيرًا إلى أن الشخصيات في الرواية عادة ما تكون موجودة بداخلنا أو حولنا، أو نجد أن خيالنا يمثلها لنا.// انتهى //21:55ت م0346